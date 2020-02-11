VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle 144.200 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle 144.200 seviyesinden işlem görüyor.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 144.325 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 825 puan üzerinde, 144.200 seviyesinde dengelendi.


Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,39 değer kaybıyla 143.375 puandan tamamladı.


Analistler, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve İngiltere'nin büyüme verisinin takip edileceğini, yurt içinde ise Suriye ile ilgili gelişmelerin piyasaların odağında bulunduğunu ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 142.000 puanın destek konumuna geldiğini belirten analistler, 144.500 ve 145.700 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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