VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,7 artışla 130.100 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.150 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 875 puan üzerinde 130.100 seviyesinde dengelendi.

Dün, küresel piyasalarda artan iyimserlik ve yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 52,4 ile Şubat 2018'den beri en yüksek seviyesine çıkmasının desteği ile pozitif seyreden endeks kontratı, günü yüzde 2,52 yükselişle 129.225 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise G7 liderlerinin yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili gerçekleştireceği telekonferanstan gelecek haberlerin takip edileceğini bildirdi.

Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 132.200 seviyesinin direnç, 127.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,71 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,71) göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,77'ye çıkacağı hesaplanıyor.