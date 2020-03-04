VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,7 artışla 133.000 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,7 artışla 133.000 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 875 puan üzerinde 133.000 seviyesinde dengelendi.

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sürpriz faiz indirimi sonrası hızlanan yükselişi ile 134.850 puanı gören endeks kontratı, bu seviyede tutunamasa da günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,24 yükselişle 132.125 puandan tamamladı.

Analistler, Fed sonrası diğer merkez bankalarının da hızlı bir şekilde destekleyici adımlar atmasının beklendiğini ifade ederek, gevşek para politikasının Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke ekonomileri için pozitif olduğunu söyledi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, Suriye ile ilgili gelişmeler ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 135.000 seviyesinin direnç, 130.000'in destek konumunda olduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:44 Kaynak: AA
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