VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 2,4 artışla 127.000 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 2,4 artışla 127.000 seviyesinden işlem görüyor.


Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 3.025 puan üzerinde 127.000 seviyesinde dengelendi.


Dün, dünya borsalarına paralel güçlü satışlarla gerileyen ve normal seansı 124.625 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında düşüş eğilimini sürdürerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 5,04 azalışla 123.975 puandan tamamladı.

Analistler, dünkü petrol şokunun ardından küresel piyasalarda oluşan panik havasının şimdilik dağıldığını belirterek, bugün tepki alımlarının güçlenmesinin beklenebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında, 124.500 ve 122.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 130.000'in ise direnç olarak dikkati çektiğini söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:44 Kaynak: AA
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