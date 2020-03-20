VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,2 yükselişle 104.500 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,2 yükselişle 104.500 seviyesinden işlem görüyor.


Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 104.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.250 puan üzerinde 104.500 seviyesinde dengelendi.


Dün 100.000 sınırına kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,71 artışla 103.250 puandan tamamladı.


Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarının piyasalarda toparlanmayı sağladığını ifade etti.

ABD ve Avrupa borsalarında dünkü yüzde 2'leri aşan yükselişler sonrası bugün Güney Kore'de Kospi endeksinin yüzde 7'ye yakın değer kazandığına dikkati çeken analistler, haftanın son işlem gününde yurt içinde de alıcılı bir seyir izlenmesinin beklendiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 100.000 seviyesinin önemli destek konumuna geldiğini belirterek, 105.000 üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamamasının da trend açısından kritik olduğunu vurguladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:38 Kaynak: AA

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