VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 107.700 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 107.700 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 108.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan üzerinde 107.700 seviyesinde dengelendi.

Dün artan küresel risk iştahı ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetiminin attığı destekleme adımları ile hızlı yükselen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 5,99 artışla 107.450 puandan tamamladı.


Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomiye etkileri konusunda endişeler devam etse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önceki gün açıkladığı açık uçlu parasal genişleme kararının ardından küresel risk iştahının arttığını ifade etti.


Yurt içinde, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin attığı adımların yanı sıra kamu ve özel bankalar tarafından açıklanan destekleme paketlerinin pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladığını kaydeden analistler, bugün reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 108.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 112.500 olacağını bildirdi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:42 Kaynak: AA

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