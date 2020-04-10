VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,2 artışla 114.500 seviyesine çıktı.



Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan üzerinde 114.500 seviyesinden işlem görüyor.



Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,96 artışla 114.300 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve merkez bankalarının teşviklerinin küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesini sağladığını kaydetti.

Bugün, yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD ve Avrupa borsalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 115.000 seviyesinin aşılması durumunda alımların güçlenebileceğini ve 119.000 direncinin gündeme gelebileceğini bildirdi.