VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1,2 artışla 115.300 seviyesine çıktı.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1,2 artışla 115.300 seviyesine çıktı.


Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 115.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 850 puan üzerinde 115.300 seviyesinden işlem görüyor.


Dün, 113.350 puana kadar gerileyen endeks kontratı 115.275 puana yükselse günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 114.450 puandan tamamladı.


Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin gündemin odağında kalmayı sürdürdüğünü belirterek, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin takip edileceği kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 115.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda alımların güçlenebileceğini ve 119.000 direncinin gündeme gelebileceğini bildiren analistler, olası satış durumunda 112.800 puanın destek olarak izleneceğini bildirdi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:38 Kaynak: AA

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