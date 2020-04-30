VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,5 artışla 119.600 puanda dengelendi.



Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 120.250 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 575 puan üzerinde, 119.600 seviyesinde işlem görüyor.



Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı 119.025 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 119.425 puana kadar çıkmıştı.

Analistler, dünya borsalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrası pozitif görünümünü koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklayacağı Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Başta Avro Bölgesi büyüme ve ABD'de işsizlik başvuruları olmak üzere veri gündeminin de yoğun olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 119.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, kısa vadede 122.500 ve 125.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.