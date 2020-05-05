VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,7 artışla 116.400 puanda dengelendi.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,7 artışla 116.400 puanda dengelendi.


Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 116.800 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 775 puan üzerinde, 116.400 seviyesinde işlem görüyor.


Dün, Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 115.625 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 116.025 puanı görmüştü.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 115.500 puanın önemli destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 117.500 ve 119.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:42 Kaynak: AA


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