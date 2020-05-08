VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,5 artışla 115.600 puanda dengelendi.



Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 115.875 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 550 puan üzerinde, 115.600 seviyesinde işlem görüyor.



Dün 114.000-116.000 bandındaki dalgalı seyrini sürdüren endeks kontratı, normal seansı 115.050 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 115.200 puana çıkmıştı.

Analistler, dünya borsalarının, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik sınırlandırmaların gevşetilmesi ve düşüş eğilimini sürdüren faizlerden bulduğu destekle haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlandığını belirterek, bugün ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydetti.

İstihdam raporunda, tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 114.000 puanın destek, 116.000 ve 117.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.