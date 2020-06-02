VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 artışla 123.200 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 artışla 123.200 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 123.525 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 375 puan üzerinde, 123.200 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 122.825 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 123.325 puana kadar çıkmıştı.

Analistler, dünya genelinde imalat sanayi verilerindeki toparlanma eğiliminin küresel piyasalarda risk iştahının artmasını sağladığını bildirdi. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 122.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 125.500 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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