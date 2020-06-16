VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1,3 artışla 128.000 puanda dengelendi.



Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.300 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 1.650 puan üzerinde, 128.000 seviyesinden işlem görüyor.



Dün gün içinde Avrupa borsalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 126.350 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları ile yükselişe geçerek 127.050 puana kadar çıkmıştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga korkusu devam etse de merkez bankaları ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimlerinin desteklerinin piyasaların pozitife dönmesini sağladığını ifade etti.

Fed'den dün akşam yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi.

Bugün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmeyen Japonya Merkez Bankası da şirketlerin finansmanı için daha fazla destek sağlanacağını açıkladı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam Kongre'de yapacağı konuşmanın gündemin odağında bulunduğu ifade eden analistler, ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endekslerinin de takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 125.000 puanın destek, 129.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.