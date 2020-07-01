VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,8 artışla 135.600 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,8 artışla 135.600 seviyesinde dengelendi.

Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı


Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 135.950 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 1.075 puan üzerinde, 135.600 seviyesinden işlem görüyor.


Dün normal seansı 134.525 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında ABD borsalarındaki artışa paralel 135.850 puana kadar yükseldi.


Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan ikinci dalga endişelerine karşın merkez bankalarının genişleyici adımlarının, küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.


Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 136.000 ve 138.000 seviyelerinin direnç, 134.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

16:06 Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:05 İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:57 Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme 09:54 İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
16:21
Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
16:05
Bikinisi açılan 43 yaşındaki ünlü sunucu Michelle Hunziker'in göğsü göründü
15:43
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
15:37
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
15:32
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
15:02
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
14:55
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
14:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 16:35:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]