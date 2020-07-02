VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,4 artışla 133.700 seviyesinde dengelendi.



Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.750 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 475 puan üzerinde, 133.700 seviyesinden işlem görüyor.



Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve normal seansı 133.225 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 136.000 ve 138.000 seviyelerinin direnç, 132.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.