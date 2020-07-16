VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,8 artışla 135.750 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 135.875 en düşük 134.775 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 1.075 puan üzerinde, 135.750 seviyesinden işlem görüyor.



Dün yurt içinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi. Salı günü yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 134.675 puandan tamamlamasının ardından, akşam seansında 135.275 puan oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de perakende satışlar ile Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü verilerinin izleneceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 133.400 puanın destek, 136.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.