VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Bugün açıklanacak veriler arasında, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.200 seviyesinin destek, 1.240 puanın direnç olarak öne çıktığını belirtti.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 azalışla 1.225,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise alıcılı seyrederek yüzde 0,3 artışla 1.229,50 puana çıktı.

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