VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

23.12.2020 09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.558,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.558,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.560,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.558,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 1.556,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan yeni bir türünün ortaya çıkmasına karşın, yeni türün aşıların etkinliğini azaltmadığı yönündeki açıklamaların risk algısını azalttığını söyledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine sunulan teşvik paketine ilişkin açıklamalarının, belirsizlikleri artırdığını kaydeden analistler, Kovid-19'un mutasyona uğramasıyla gelecek dönemde koşulların daha da zorlaşabileceği endişelerinin, küresel piyasaları baskılayabilecek ana etken olduğunu dile getirdi.

Analistler, yarından itibaren batıda birçok ülkede Noel tatillerinin başlaması sebebiyle bugün küresel piyasalarda oynaklıkların artabileceğini de vurguladı.

Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'nin kişisel gelir ve harcama verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.572 seviyesinin direnç, 1.520 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve opsiyon Piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası, Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Türkiye'de koronavirüs aşısı yüzde 1 KDV oranıyla satılacak Masumlar Apartmanı'nda ilk! Safiye, Naci'nin aşkına karşılık verdi Mutasyona uğrayan koronavirüs, yeni tedbirler getirecek mi? Bilim Kurulu bugün toplanıyor MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti
Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz         
09:29
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, KDV'de indirimler 5 ay daha uzatıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, KDV'de indirimler 5 ay daha uzatıldı         
08:50
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, "Kanlı Noel" olayında eşi ve çocuklarını kaybeden Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu çıktı         
08:34
Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı         
08:13
Baskın yiyen gençlerin Baskın yiyen gençlerin "şalterli kaçış" yöntemi polis ekiplerini bile şaşırttı         
08:02
Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı         
07:35
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi         
19:15
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
4 gündür kayıp olan genç arkadaşının evinde ölü bulundu 4 gündür kayıp olan genç arkadaşının evinde ölü bulundu         
17:56
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 09:46:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei