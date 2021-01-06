VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

06.01.2021 09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.660,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.660,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.662,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.660,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 1.653,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise ABD borsalarındaki alıcılı seyre paralel kayıplarını telafi ederek 1.662,75 puana yükseldi.

Analistler, küresel piyasalarda ABD'nin Georgia eyaletindeki seçim sonuçlarının beklendiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının yanı sıra dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.680 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası düşüşlerde 1.630 puanın destek konumuna gelebileceğine söyledi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve opsiyon Piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası, Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Üniversiteli Deniz'in ölümüne dair yürütülen soruşturmada ifadeler ortaya çıktı Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden "Öğrencileri nasıl ikna edeceksiniz?" sorusuna yanıt: Protesto yapanların temsilcileriyle görüşeceğim Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı: Zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına SMA talimatı: Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu Trump, Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasını yasakladı
Kore İşçi Partisi kongresinde dikkat çeken görüntü: 5 bin kişiden maske takan yok Kore İşçi Partisi kongresinde dikkat çeken görüntü: 5 bin kişiden maske takan yok         
09:51
Galatasaray, Sekidika'yı Konyaspor'a kiralayacak Galatasaray, Sekidika'yı Konyaspor'a kiralayacak         
09:43
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
FETÖ'nün Bağdat sorumlusu ve Erbil sorumlusu Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi FETÖ'nün Bağdat sorumlusu ve Erbil sorumlusu Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi         
09:22
Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı         
08:55
"Ben Mehdiyim" diyen kadın canlı yayında ortalığı karıştırdı         
08:23
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Dedesinin bir anlık hatası 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu Dedesinin bir anlık hatası 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu         
04:52
Elektrik trafosundan çıkan yangın bir evi küle çevirdi! Aile, canını zor kurtardı Elektrik trafosundan çıkan yangın bir evi küle çevirdi! Aile, canını zor kurtardı         
02:19
Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında faz 3 insan deneyleri safhasına geçeceğiz Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında faz 3 insan deneyleri safhasına geçeceğiz         
00:09
Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi         
23:34
Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor         
22:38
İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı         
21:29
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi         
16:24
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 10:05:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei