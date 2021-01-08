VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

08.01.2021 09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.711,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.711,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.713,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.711,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 1.702,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni hükümetin 20 Ocak'ta görevi devralacağını söylemesi ve ABD'deki mali teşvik paketlerine ilişkin kararların daha etkin biçimde alınabileceği beklentisinin küresel ölçekte pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Bugün, yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.720 ve 1.735 seviyelerinin direnç, 1.675 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve opsiyon Piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası, Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı yargılanma korkusu sardı! Kendisi ve ailesi için özel af çıkaracak Meteoroloji'den beklenen uyarı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu "Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen Hülya Avşar, dizi setine spor salonu kurdurtuyor ABD'li senatörün "Yağmalama ve şiddete sıfır tolerans" sözleri, akıllara Irak'ta altın yağmaladığı görüntülerini getirdi Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor
Son Dakika! İstanbul'da bir tır, metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi Son Dakika! İstanbul'da bir tır, metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi         
09:31
Son Dakika! Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı Son Dakika! Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı         
08:33
'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi         
08:05
Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil olan Hande Soral, güzelliğiyle damga vurdu Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil olan Hande Soral, güzelliğiyle damga vurdu         
07:42
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti         
00:15
Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı         
00:05
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak         
17:12
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 09:41:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei