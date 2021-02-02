VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

02.02.2021 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.598,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.598,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.601,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.598,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.587,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselmeye devam ederek 1.592,00 seviyesine çıktı.

Analistler, ABD'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler ve Avrupa'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmelerle küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de ISM New York endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.620 puanın direnç, 1.570 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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