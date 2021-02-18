VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.624 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.626,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.624,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın hafif altında 1.617,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.626,75 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan toplantı tutanaklarının ABD'de enflasyonist endişeleri yatıştırdığını, buna karşın küresel pay piyasalarının hala yön arayışında olduğunu belirtti.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu bildiren analistler, politika faizinde değişiklik beklenmediğini ancak karar metnindeki olası değişikliklerin piyasalardaki gidişat açısından önem arz ettiğini aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksinin takip edileceğini, teknik açıdan endeks kontratında 1.640 puanın direnç, 1.610 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.