VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.637 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.638,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 1.637,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 1.633,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 1.636,25 puana çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomideki toparlanmanın güçlü olacağı beklentilerinin fiyatlanması ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,6'nın altına gerilemesi ile küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.665 ve 1.690 seviyelerinin direnç, 1.630 ve 1.605'in destek konumunda olduğunu ifade etti.