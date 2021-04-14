VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.442 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.445,75 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde, 1.442 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.432,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 1.440 puana kadar çıktı.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme ve yurt içinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin, bu konuda oluşan belirsizliği ortadan kaldırması ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.410 puanın destek, 1.450 ve 1.470 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.