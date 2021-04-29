VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.451 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.452,25 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 1.451,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.446,75 puandan tamamlandı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde ve tahvil alım programında değişikliğe gitmemesinin ardından dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının piyasaların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, veri gündeminde ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyümenin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.490 puanın direnç, 1.440 ve 1.410 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.