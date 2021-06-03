VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.543 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.544,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.543,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün güne yüzde 2'lere yakın düşüşle başlayan endeks kontratı, günün ilerleyen saatlerinde sanayi hisseleri öncülüğünde yükselişe geçerek kayıplarının büyük kısmını telafi etti ve normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.542,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının yanı sıra Fed yetkilileri ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.520 puanın destek, 1.550 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,39 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,39) göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun, yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor.