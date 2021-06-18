VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.542 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.544,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.542,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 1.536,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 1.540,50 puana çıktı.

Analistler, Fed'in toplantı kararlarının beklenenden şahin olması sonrası pay piyasalarında yön arayışının devam ettiğini kaydederek, yurt içinde endeks kontratının da dünkü sert düşüşün ardından yeni güne tepki alımlarıyla başladığını söyledi.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve maliye bakanları toplantısı ile oynaklığı artan emtia fiyatlarının seyrinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.525 puanın destek, 1.585 ve 1.591 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti.