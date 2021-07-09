VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.512 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.513,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.512,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 1.510,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.512,75 puana yükseldi.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginliklerle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, endeks kontratında açılış itibarıyla etkili olan tepki alımlarının gücünün, yön üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası'nın para politikası raporunun takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 puanın destek, 1520 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

AA Finans'ın geçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor.