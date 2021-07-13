VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, ABD'de ise enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.470 puanın destek, 1520 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Dün satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 1.493,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

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