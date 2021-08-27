VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.570,00 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.571,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 1.570,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 1.567,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün saat 17.00'de Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Ağustos vadeli kontratlarda son iki işlem gününe girildiğini anımsatan analistler, oynaklığın artabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise yurt içinde ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelirler ve harcamaların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.590 ve 1.615 seviyelerinin direnç, 1.555 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.