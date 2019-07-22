Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

47 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 131.200 puanda dengelendi.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 131.200 puanda dengelendi.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 130.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan altında, 131.200 puandan işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 133.000 puanı test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 131.475 puandan tamamladı.
Analistler, bu hafta perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 133.000 seviyesinin direnç, 130.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:40 Kaynak: AA
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