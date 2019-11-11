VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 düşüşle 128.900 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 575 puan altında, 128.900 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 131.000 puana yakın seviyelerde etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,71 azalışla 129.475 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşmasının imzalanabileceğine ilişkin iyimserliğin, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamalarla azaldığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin bu hafta da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

13 Kasım Çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaret, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve Trump'ın azil sürecinde kamuya açık oturumların başlayacağını anımsatan analistler, yoğun haber gündeminin piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 ve 133.000 seviyelerinin direnç, 128.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.