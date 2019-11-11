Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 düşüşle 128.900 seviyesinden işlem görüyor.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 düşüşle 128.900 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 575 puan altında, 128.900 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 131.000 puana yakın seviyelerde etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,71 azalışla 129.475 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşmasının imzalanabileceğine ilişkin iyimserliğin, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamalarla azaldığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin bu hafta da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

13 Kasım Çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaret, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve Trump'ın azil sürecinde kamuya açık oturumların başlayacağını anımsatan analistler, yoğun haber gündeminin piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 ve 133.000 seviyelerinin direnç, 128.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da suya yüzde 20 zam yapılacak
Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varillik petrol rezervi bulduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 16:54:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]