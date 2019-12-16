VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 135.100 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 134.975 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan altında, 135.100 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,24 yükselişle 135.425 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 136.600 seviyesinin direnç, 134.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Hafta genelinde ise ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde birinci faz anlaşmaya varılması sonrası konuyla ilgili detaylar, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve perşembe günkü İngiltere ile Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının öne çıktığını dile getiren analistler, cuma günü ise ABD'nin büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.