VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 144.700 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 144.700 seviyesinden işlem görüyor.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 144.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 700 puan altında, 144.700 seviyesinde dengelendi.


Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,66 azalışla 145.400 puandan tamamladı.


Analistler, bu hafta Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum, veri gündemi ve koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 147.700 puanın direnç konumuna geldiğini, 144.500 ve 143.600 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:40 Kaynak: AA
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