VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 4 azalışla 110.300 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 4 azalışla 110.300 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 109.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 4.550 puan altında 110.300 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde, dünya borsalarındaki pozitif seyre paralel alıcılı seyreden endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,86 yükselişle 114.850 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde merkez bankalarının genişlemeci adımları ve faiz indirimlerine karşın artarak devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin küresel pay piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 108.500 ve 107.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:46 Kaynak: AA
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