VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre, bir önceki ay yüzde 11,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,79'a düşeceği hesaplanıyor.

Bugün yurt içinde enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, hafta genelinde ise cuma günü ABD'de yayımlanacak istihdam raporu ile perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası 'nın faiz kararının öne çıktığını söyledi.

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