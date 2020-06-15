VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1,2 azalışla 125.200 puanda dengelendi.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1,2 azalışla 125.200 puanda dengelendi.


Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 124.775 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 1.475 puan altında, 125.200 seviyesinden işlem görüyor.


Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 126.675 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 127.325 puana kadar çıkmıştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı ve beklentilerin altında kalan makroekonomik verilerle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını ifade etti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun yanı sıra yine aynı gün Japonya Merkez Bankası ve perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarının takip edileceğini bildiren analistler, veri takviminde ise yarın ABD'nin sanayi üretimi ve çarşamba günkü Avro Bölgesi enflasyon verilerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 125.000 ve 123.000 seviyelerinin destek, 127.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 09:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı 1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor         
16:01
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak         
15:51
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi         
15:49
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı         
15:34
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti         
15:32
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır         
15:29
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek         
15:25
Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu         
15:19
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp         
15:09
Endonezya'da timsaha yem olan kadının parçaları timsahın midesinden çıktı Endonezya'da timsaha yem olan kadının parçaları timsahın midesinden çıktı         
15:08
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
15:03
Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü         
14:45
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu         
14:38
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin         
14:37
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti         
14:32
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor İETT gece seferlerine yeniden başlıyor         
14:25
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi         
14:23
"AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata" diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor         
14:13
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı         
14:08
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı         
14:05
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı         
14:05
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi         
13:55
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı         
13:47
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak         
13:42
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak         
13:32
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti         
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf         
12:46
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı         
12:40
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı         
12:28
Endonezyalılar'ın çılgın geleneği! Bu dağda ayda bir, evli bekar fark etmeksizin yabancılarla cinsel ilişkiye giriyorlar Endonezyalılar'ın çılgın geleneği! Bu dağda ayda bir, evli bekar fark etmeksizin yabancılarla cinsel ilişkiye giriyorlar         
12:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 16:08:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]