VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişesiyle küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 1.241,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

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