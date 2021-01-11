VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.706,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.702,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 altında 1.706,00 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 1.717,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine ilişkin gelişmeler, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın trilyonlarca dolarlık mali teşvikten bahsetmesi ve dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin ardından küresel piyasalarda yön arayışının hakim olduğunu söyledi.

Bugün, yurt içinde işsizlik ve cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.720 ve 1.735 seviyelerinin direnç, 1.675 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2020'de 3,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, Ekim 2020'de 273 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 33 milyar 795 milyon dolar olmuştu.