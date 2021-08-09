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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

09.08.2021 09:36
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.558 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.558 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 1.555,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.558,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.560,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, cuma günü ABD'de beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verilerine karşın devam eden alış ağırlıklı seyrin yeni haftayla birlikte Asya borsalarına da taşındığını bildirdi.

Bugün ise yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarının, yurt dışında Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.540 puanın destek, 1.575 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi


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