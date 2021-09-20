VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 puanın destek olarak öne çıktığını, 1.530 ve 1.550 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Analistler, bugün küresel pay piyasalarında Çin'li Evergrande şirketinin yaklaşan borçlarının oluşturduğu belirsizliklerle satıcılı bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

Cuma günü, 1.530-1.550 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa paralel 1.535,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay bir seyir izledi.

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