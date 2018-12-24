Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yatay Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yatay Başladı

15 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 116.100 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yatay Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 116.100 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 116.225 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,15 yükselişle 116.100 puandan tamamlamıştı.

Analistler, haftanın ilk yarısında dünya borsalarının önemli bir kısmının tatil olduğunu belirterek, açık olan piyasalarda düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin gündemi meşgul edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 115.000 ve 114.000 seviyelerinin destek, 117.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:41 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi
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