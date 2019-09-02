Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 123.400 seviyesinden alıcı buluyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 123.400 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 123.275, en yüksek 123.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 123.400 puan seviyelerinde işlem görüyor.


Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 yükselişle 123.350 puandan tamamladı.


Analistler, ticaret savaşı gelişmeleri, Brexit kördüğümü ve Arjantin'deki sermaye kontrollerine ilişkin haber akışının bu hafta yatırımcıların odağında olacağını belirterek, bugün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını ifade etti.

Yurt içinde, bugün saat 10.00'da açıklanacak 2'nci çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 122.000 ve 121.500 seviyelerinin destek, 124.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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