VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 149.300 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 149.300 seviyesinden işlem görüyor.


Şubat vadeli endeks kontratı, en yüksek 149.775, en düşük 149.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinde dengelendi.


Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü yüzde 0,73 değer kazancıyla 149.300 puandan tamamladı.


Analistler, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2019 yılına ilişkin değerlendirme toplantısına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 149.400 ve 150.000 seviyelerinin direnç, 147.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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