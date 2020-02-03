VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 143.800 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 143.800 seviyesinden işlem görüyor.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 143.175 puanı görmesinin ardından toparlayarak, önceki kapanışın hemen üzerinde, 143.800 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,41 azalışla 143.750 puandan tamamladı.


Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle yeni yıl tatilinin ardından bugün işleme açılan Çin piyasalarındaki sert düşüşün küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu kaydetti.

Çin'de pay piyasaları açısından ilk verilen tepkinin sert olmasının zaten beklendiğini belirten analistler, Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi.

Analistler, konuyla ilgili haber ve açıklamaların yanı sıra, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 142.500 puanın destek, 145.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,14) göre, bir önceki ay yüzde 11,84 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,92'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:40 Kaynak: AA
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