Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

22 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 131.000 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 131.000 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.225 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 350 puan üzerinde, 131.000 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde, 130.650 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, hafta genelinde ise Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 129.700 seviyesinin destek, 131.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:39 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu Uludağ'da Güvenlik Görevlileri ile Esnaf Arasındaki Tartışmada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 3 Yaralı

75 Yaşındaki Adama, Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Ceza: Erdoğan'ın Hayatını Okuyup Özet Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 10:01:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]