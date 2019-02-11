Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı
22 dakika önce
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 131.000 puandan başladı.
Borsa İstanbul
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 131.000 puandan başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.225 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 350 puan üzerinde, 131.000 seviyesinde dengelendi.
Geçen haftanın son işlem gününde dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde, 130.650 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, hafta genelinde ise Brexit gelişmeleri ve ABD
ile Çin
arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 129.700 seviyesinin destek, 131.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:39 Kaynak: AA
5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu
Uludağ'da Güvenlik Görevlileri ile Esnaf Arasındaki Tartışmada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 3 Yaralı
75 Yaşındaki Adama, Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Ceza: Erdoğan'ın Hayatını Okuyup Özet Çıkaracak