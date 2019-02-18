Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 131.000 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 131.000 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde, 131.000 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 130.850 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları verisinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 130.000 ve 128.500'ün destek, 132.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı

Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerası Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:18:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]