Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,5 artışla 130.800 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,5 artışla 130.800 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 130.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 625 puan üzerinde, 130.800 seviyesinde dengelendi.


Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 130.175 puandan tamamlamıştı.


Analistler, bugün ABD'de açıklanacak aktivite endeksleri ve toptan eşya verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin küresel risk iştahını artırdığını ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 128.500 puanın destek olarak güçlendiğini dile getiren analistler, 131.400 ve 133.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi
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