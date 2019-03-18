Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

32 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,3 değer kazancıyla 131.500 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,3 değer kazancıyla 131.500 puandan başladı.


Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 400 puan üzerinde, 131.500 seviyesinde dengelendi.


Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,73 artışla 131.100 puandan tamamlamıştı.


Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve konut fiyat endeksi, Avrupa'da ise dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 133.000 seviyesinin direnç, 128.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:38 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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