Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

29 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 121.000 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 121.000 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 121.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 artışla 121.000 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,52 değer kazancıyla 120.550 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da gündemi meşgul edeceğini söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 117.500 puanın önemli destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 122.000 ve 124.200 seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:40 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi Oyunu Beykoz'da Kullanan Bakan Pekcan: Hepimize Hayırlı Uğurlu Olsun Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 10:09:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]